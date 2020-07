Juanpa Zurita lo confiesa: cambió la universidad por Youtube

Se convirtió sin pensarlo en uno de los influencers más famosos

A sus 24 años, Juanpa Zurita ha logrado posicionarse como uno de los influencers consentidos de las redes sociales y aunque ha compartido varios aspectos de su vida con sus millones de seguidores en más de una ocasión, hoy sorprende a un gran número de ellos al revelar que nunca fue a la universidad.

Mediante su canal de Youtube, el joven señaló que cuando salió de la preparatoria, las plataformas digitales comenzaban a tener impacto, por lo que quiso probar su suerte y al ver que era algo que le gustaba cada vez más hacer, decidió no estudiar una carrera y dedicarse de lleno a editar y subir contenidos graciosos para el público.

“Tengo algo que confesarles: nunca estudié una carrera. Al terminar la prepa me quise dar seis meses como para ordenar mis pensamientos y ahí las plataformas digitales ya estaban empezando, luego hice un examen de admisión y sí lo pasé, pero como a cinco días de entrar les dije a mis papás que me dieran medio año más, a mi mamá casi le da un infarto y mi papá sí me apoyó. Luego vieron que me iba bien con mis videos y ya no se tocó el tema de la universidad. Si hubiera ido me graduaría este año”, dijo Juanpa.

A pesar de que por ahora no piensa cambiar de opinión, el influencer aseguró que está cien por ciento a favor de la educación y que, dependiendo de las aspiraciones de cada persona, está la decisión de entrar o no a la universidad. Asimismo, confesó que es un chico que constantemente busca algo nuevo que aprender en cursos, ya sea actuación, paracaidismo, dicción o buceo en aguas profundas.

