Este miércoles vuelve el deporte a Estados Unidos: La MLS es la primera liga que regresa tras la pandemia

Luego de 4 meses de sequía deportiva en Estados Unidos, este miércoles 8 de julio se reanudará la actividad y los primeros elementos en salir a escena serán los de la liga de fútbol, con el torneo MLS is Back que se realizará en Disney, en Orlando, y servirá como preámbulo para la continuación de la temporada 2020 del torneo de primera división.

Aunque no todo ha sido miel sobre hojuelas y diversos integrantes de los equipos dieron positivo a la prueba del coronavirus, la fecha inicial se mantuvo firme y el torneo sin mayores modificaciones, salvo la retirada del FC Dallas por sus 10 casos de elementos infectados, la postergación de la fecha del partido entre Toronto vs DC United y un cambio de horario para el partido de Seattle vs. San Jose, este último en parte por la ausencia del conjunto texano en el torneo.

El encuentro que marcará el regreso del deporte será el naciente derbi de Florida, donde chocarán por primera vez el Inter de Miami, donde juega Rodolfo Pizarro, y el Orlando City, capitaneado por Nani.

