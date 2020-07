La conmovedora historia de “Tabata”, la perra que no fue adoptada por ser de color negro

Por fortuna, hubo quien rápidamente le ofreció cuidados y amor

Este lunes por la tarde, los usuarios mexicanos de Twitter convirtieron a “Tábata” en trending topic. Muchos se preguntaron si se trataba de algún tipo de ayuda social para una mujer o joven con ese nombre, mientras que otros pensaron que podía ser una nueva lady.

Sin embargo, nada tiene que ver con la verdadera historia de “Tábata”, una perra mestiza que unas personas estaban tratando de ponerla en adopción y que tristemente, fue rechazada por muchas personas simplemente por el color de su pelaje.

Alguien que se encontraba realizando la labor de encontrarle un buen hogar al animal expuso el triste caso en esta red social, publicando capturas de los mensajes que había recibido vía WhatsApp, en donde algunas personas se habían retractado de su oferta de adopción, a pesar de ser una perra ya esterilizada, vacunada y desparacitada, simplemente por ser de color negro.

q terror me da la gente que es selectiva hasta con el COLOR de sus mascotas !!!!! qué le pasa???? pic.twitter.com/rIpuZMsHW8 — ✩•̩̩͙*˚🏹 (@ClTYP0P) July 6, 2020

En la conversación se puede leer claramente si de casualidad, no tiene otros perros en adopción, ya que en lo particular, no le gustan los animales que son “negritos”.

El caso del animalito pronto se volvió viral y por fortuna, rápidamente hubo quien se interesó por acojerla y ya se encuentra en un hogar en donde seguramente, la llenarán de cuidados y amor.