Más de 1,300 cadáveres del coronavirus siguen en cavas detrás de tienda Costco en Nueva York

Un enorme almacén propiedad de la ciudad, ubicado detrás de la tienda Costco en Brooklyn (NYC) alberga más de 1,300 fallecidos, incluidas muchas víctimas del brote de coronavirus de Nueva York.

A esta morgue los directores de funerarias la llaman el “muelle”, por su ubicación frente al mar, a poca distancia de donde los clientes de Costco cargan sus carritos con compras a granel cerca de la calle 39 en Sunset Park.

La “morgue de desastres” especialmente diseñada por la ciudad durante la crisis COVID-19 albergaba 1,344 cadáveres hasta el martes 30 de junio, según un informe del médico forense obtenido por New York Post. Pero funcionarios de la ciudad declinaron proporcionar cuántos cuerpos se mantenían en “almacenamiento a largo plazo”.

La ciudad dijo que los costos de construcción, operación y mantenimiento de la instalación fueron de $20 millones de dólares y que buscaría el reembolso de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA).

Allí hubo hasta 2 mil cadáveres almacenados en el pico de la pandemia, dijo el director de una funeraria.

Estos miles de cuerpos permanecen en el limbo mientras las familias deciden cómo quieren enterrar a sus seres queridos o reúnen el dinero para pagar los funerales. La ciudad dijo que no hay límite de tiempo para cuándo deben ser enterrados o cremados.

La ciudad ideó este plan sin precedentes para congelar cuerpos en abril a medida que el espacio se quedaba corto en otras morgues, hospitales y funerarias. Los cuerpos fueron puestos en camiones refrigerados embalados.

El concejal Mark Levine planteó la polémica posibilidad en abril de enterrar temporalmente a los muertos en los parques de la ciudad, algo que luego dijo que era sólo un plan de contingencia.

La administración del alcalde Bill de Blasio rechazó esa idea, sugiriendo en cambio a Hart Island, el campo de alfareros de la ciudad, como un lugar de entierro temporal. Pero las fotos de las fosas comunes que se cavaron en la isla provocaron una protesta.

La oficina del médico forense dijo que la opción de congelar a los difuntos era una forma de evitar más entierros masivos en Hart Island.

Un total de 23,201 personas han muerto por el virus en NYC, según el Departamento de Salud de la ciudad, incluyendo casos confirmados y probables de COVID-19.

Los directores de funerales generalmente elogiaron a la oficina forense por la configuración y cómo ha manejado la crisis. Pero los preparativos para los cuerpos tomados de esta instalación han presentado desafíos porque la apariencia de un cuerpo cambia cuando se deshiela.

“No se puede embalsamar algo congelado. Tienes que descongelarlo”, dijo Anthony Cassieri, quien dirige el “Brooklyn Funeral Home and Cremation Service” en Brownsville. “El congelador es ideal para el almacenamiento a largo plazo, pero no cuando alguien quiere tener un velorio o un funeral de ataúd abierto. Eso crea un problema”.

