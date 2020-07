Niño y anciano mueren al incendiarse un edificio en Brooklyn

Un niño de 12 años y un adulto de 69 murieron en un incendio que estalló en una casa de Brooklyn (NYC) la madrugada del ayer.

El fuego se inició en el último piso de un edificio de apartamentos de cinco plantas en 30 Linden Boulevard, cerca de Flatbush Avenue, justo antes de las 2 a.m. del lunes, dijo FDNY.

El niño fue trasladado al Kings County Hospital, donde fue declarado muerto. El hombre de 69 años fue llevado al SUNY Downstate Medical Center, donde tampoco sobrevivió.

Una anciana de 82 años fue reportada en estado crítico y una mujer de 30 años en estado estable, según la policía. Ambas están en el Kings County Hospital.

La relación entre las víctimas no fue divulgada de inmediato. En total, 10 civiles y un bombero resultaron heridos, dijo el FDNY.

Una docena de unidades, incluidos 60 bomberos, respondieron al incendio, que estuvo bajo control alrededor de las 3:15 a.m.

La causa del fuego está bajo investigación, y los nombres de las víctimas no fueron revelados de inmediato a la espera de la notificación familiar, informó New York Post.

2 people including a 12-year-old boy are fighting for their lives after fire in the top floor at 30 Linden Blvd. One neighbor says a relative was hit by falling glass from the window where flames were shooting out. #FDNY says 13 ppl injured, 200 firefighters on scene. #1010WINS pic.twitter.com/v9vY9Dkp7i

— Samantha Liebman (@SamiLiebman) July 6, 2020