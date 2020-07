United Airlines admite que bloquear el asiento de en medio en los vuelos “es solo una estrategia” para hacer sentir a los clientes más seguros

United Airlines admitió que bloquear el asiento de la fila de en medio en los vuelos es una estrategia que las compañías usan para hacer que la gente se sienta más segura sin tener ningún beneficio real.

Josh Earnest, jefe de comunicaciones de United, admitió en una entrevista para CNN que el simple hecho de dejar los asientos vacíos proteja a los pasajeros ya que “mantener libre el asiento de al lado no va hacer una diferencia material”.

La compañía aérea confirmó que continuará vendiendo asientos intermedios y limitando al mismo tiempo el número total de pasajeros en los vuelos, además planea volver a la plena capacidad en todas sus rutas para finales de julio.

Tan solo la semana pasada American Airlines anunció que comenzaría a reservar vuelos en plena capacidad a partir del 1 de julio dejando sólo a Delta y Southwest entre las mayores aerolíneas nacionales que estarían bloqueando los asientos intermedios. Delta incluso se ha esforzado recordando a los clientes que continúa tomando medidas adicionales para garantizar la seguridad de los pasajeros.

#ICYMI: We’re extending our commitment to blocking seats through September 30.

— Delta (@Delta) July 1, 2020