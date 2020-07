4 recetas de sándwiches saciantes y saludables, ideales para bajar de peso

View this post on Instagram

Este sándwich de jitomate será tu favorito para comenzar el día con una sonrisa. 🤩 #CocinaFácil #sándwich #jitomate #recetas #recetassaludables #healthyfood #comidasaludable #recetasfaciles #lunch #foodie #instafood . . . Necesitas: 2 rebanadas de pan de centeno 3 dientes de ajo rebanados 3 cucharadas de aceite 1 jitomate guaje rebanado 2 jitomates Green cebra rebanados 1 cucharadita de mostaza 1/2 taza de germen de trigo Paso a paso: Tuesta las rebanadas de pan. Sofríe el ajo en el aceite hasta que comience a dorar, retira del fuego y permite que se enfríe. Mezcla los jitomates con este aceite y ajo; salpimienta. Unta un poco de mostaza en la base del sándwich, luego una cama de germen seguido por los jitomates intercalados. Salpimienta ligeramente y sirve.