Condado de Los Ángeles limita la prioridad de quién debe hacerse las pruebas de coronavirus

A medida que la demanda de pruebas de coronavirus se ha vuelto mayor que la oferta en el condado de Los Ángeles, las autoridades están cambiando sus recomendaciones sobre quién debe hacerse la prueba.

En las semanas transcurridas desde el Día de los Caídos, cuando el condado de Los Ángeles reabrió negocios y estallaron protestas por la muerte de George Floyd, los funcionarios alentaron a todas las personas a hacerse la prueba, especialmente a aquellos que habían visitado grandes reuniones o habían participado en una protesta.

Eso incluía posibles portadores asintomáticos, que según las autoridades podrían ser propagadores silenciosos de la enfermedad.

Ahora, de nuevo han vuelto a priorizarse las pruebas para quienes muestran síntomas, trabajan en un entorno de alto riesgo o se han puesto en contacto con una persona que se sabe que estuvo expuesta al virus, reporta L. A. Times.

El cambio se produce cuando las autoridades sanitarias informan un aumento preocupante en personas infectadas con COVID-19.

Hospitalizations, Deaths and News Cases Continue to Increase – 65 New Deaths and 2,496 New Cases of Confirmed #COVID19 in Los Angeles County. View https://t.co/0uhUfBxTXo for more. pic.twitter.com/Zf2IqvZLgO

— LA Public Health (@lapublichealth) July 8, 2020