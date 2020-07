Prenden fuego a estatua de Melania Trump que desató crueles burlas cuando se colocó

Un año aguantó estoica la estatua que levantaron a Melania Trump cerca de su pueblo natal, en Eslovenia, y que mereció burlas y comentarios crueles en redes sociales.

La figura de madera en reconocimiento a la primera dama estadounidense se inauguró en el pueblo de Rozno en julio de 2019 y lo más bonito que dieron de ella quienes presenciaron su inauguración fue que “parece una pitufina“. El artista estadounidense Brad Downey -que encargó la obra-, dijo a Reuter que había ardido el 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos.

Statue of Melania Trump torched in her native Slovenia https://t.co/8cm3YoRZb8 pic.twitter.com/MDhGsR4sZ6

— New York Post (@nypost) July 8, 2020