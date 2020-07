Les hacen el feo: A ligamayoristas dominicanos no les aplicaron pruebas de COVID-19 antes de salir de la isla

A más de una semana de que los campos de entrenamiento en las Ligas Mayores abrieran convocando a los peloteros a reportarse con sus respectivos equipos, el plan de regreso con miras a tener una temporada 2020 apoyados en una serie de medidas de seguridad sanitaria ha tenido una serie de inconvenientes en su aplicación.

Ante una situación inédita en la historia del deporte profesional, el manual de salud desarrollado por Las Mayores ha presentado varias fallas, según evidenció el pelotero de los Cubs de Chicago Kris Bryant, quien di a conocer que no se están aplicando el número de pruebas a los jugadores como según se había acordado.

En este sentido, de acuerdo con una investigación hecha por el diario Washington Post, los beisbolistas dominicanos viajaron a Estados Unidos en un par de vuelos charter pagados por la liga, pero sin realizarles una prueba de diagnóstico por COVID-19 antes de tomar el vuelo, lo que incrementó el riesgo de que pudieran viajar infectados.

MLB chartered two flights from the Dominican Republic to Miami on July 1. They didn't test players + staff members before they boarded. Since, multiple players have tested positive for coronavirus and many others are isolating.

New @PostSports: https://t.co/WJT27otnsZ

— Jesse Dougherty (@dougherty_jesse) July 9, 2020