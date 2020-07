Ex abogado de Trump vuelve a la cárcel por violar acuerdo y salir a comer en Nueva York

Michael Cohen, asiduo visitante de restaurantes de lujo antes de ser apresado en mayo de 2019, ha vuelto a la cárcel por esa peculiar pasión: ayer fue detenido por considerarse que violó las condiciones de su arresto domiciliario, concedido por miedo al coronavirus.

Cohen (53), ex abogado del mandatario Donald Trump, volverá a la cárcel federal, informó la Oficina de Prisiones (BOP).

Los funcionarios federales han liberado a 4,670 reclusos desde que el Fiscal General William Barr emitió un comunicado el 26 de marzo, recordó The Epoch Times.

Barr escribió en un memorando que ordenaba a Michael Carvajal, el director de BOP, que otorgara a lo prisioneros aptos el arresto domiciliario en estas circunstancias.

Las fotografías publicadas por el New York Post el 3 de julio, mostraban al ex abogado en una mesa con su esposa y otras dos personas, en el restaurante francés “Le Bilboquet” del Upper East Side.

Su abogado, Jeffrey Levine, defendió la ocasión, diciendo que Cohen “no violó ninguno de los términos y condiciones de su liberación… y cualquier afirmación o sugerencia contraria sería totalmente inexacta y falsa”.

Cohen también publicó en las redes sociales el 1 de julio que estaba “caminando por la Avenida Madison” de Manhattan.

Antes de ser liberado, Cohen estuvo detenido en la Institución Correccional Federal en Otisville (Pensilvania) desde mayo de 2019.

El año pasado Cohen se declaró culpable de mentir al Congreso sobre negocios en Rusia de su ex cliente y ahora mandatario Trump. Fue sentenciado a tres años de cárcel y en el ínterin perdió su licencia de abogado y los 10 medallones de taxis que poseía en Nueva York.

Don’t worry they’ll only enforce a crime against someone who’s pro ⁦Trump⁩ not someone who tries to turns against him for a lesser sentence. I’m sure Michael, won’t get in trouble for breaking the terms of his house arrest he’s above the law. https://t.co/tM9rtTEEJ2

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) July 3, 2020