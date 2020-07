“F*** You”: Comentarista de ESPN insulta a senador republicano por criticar la relación entre la NBA y China

El reconocido comunicador Adrian Wojnarowski de la cadena deportiva ESPN y especialista en básquetbol, insultó vía correo electrónico al senador republicano por Missouri Josh Hawley, luego de que el congresista criticara la relación de la NBA y China, país que ha sido señalado consistentemente por presuntas violaciones a los derechos humanos.

“F*** You”, escribió el reportero al senador, quien hizo una captura de pantalla del mensaje y lo compartió en sus redes sociales. “No critiquen a China ni expresen su apoyo a las fuerzas del orden. En ESPN eso los pone muy molestos”, escribió Hawley acompañado de la imagen con el insulto de Wojnarowski, quien ha ganado fama en el medio deportivo por sus exclusivas en el mundo del baloncesto.

Don’t criticize #China or express support for law enforcement to @espn. It makes them real mad ⁦@Outkick⁩ pic.twitter.com/WJDxrotUBD

— Josh Hawley (@HawleyMO) July 10, 2020