Nuevo plan contra la violencia armada arranca en Harlem con más policías en las calles

Alcalde de Blasio anunció la iniciativa "Take Back The Block" que integrará a líderes comunitarios como interruptores de la violencia

Luego de una escalada de hechos sangrientos en la Gran Manzana y un inicio de verano marcado por un aumento en un 130% de los tiroteos, este viernes el Alcalde Bill de Blasio expuso un nuevo plan para contrarrestar la violencia. En síntesis, se trata de sacar más policías a las calles integrarlos con líderes comunitarios e iniciar programas deportivos en vecindarios vulnerables.

La iniciativa denominada “Take Back the Block” tendrá énfasis este fin de semana en Harlem.

“Hemos visto algunos fines de semana realmente difíciles, particularmente el pasado. Vimos demasiada violencia y no es algo aceptable en esta ciudad. No podemos permitir que la gente viva con miedo. No podemos tener a nuestros jóvenes en la mira ”, expresó el mandatario municipal.

Según el plan, efectivos del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva Yor (NYPD) aumentará su presencia en más de 20 calles y proyectos de viviendas públicas este fin de semana.

En los últimos cinco años, NYPD puso en marcha el plan ‘Summer All Out’, mediante el cual se sacaban a la calle más de 290 efectivos a las áreas identificadas como más calientes de la ciudad, para tratar de frenar la alta incidencia criminal, la cual tradicionalmente se dispara durante la época de calor. Pero este año la estrategia será diferente.

No se pudo precisar el número específico de agentes y patrullas que se incorporarán al nuevo plan especial contra la violencia armada.

Los líderes comunitarios y religiosos que forman parte de la estrategia “Interruptores de Violencia” ofrecerán recursos informativos en las esquinas, además de ayudar a resolver conflictos entre la Uniformada y los vecinos.

La esquina de la calle 143 oeste y Lenox Avenue en Harlem que ha visto múltiples tiroteos en las últimas semanas, será el escenario este fin de semana de un llamado contra las armas, organizado por la coalición Street Corner, dirigida por Iesha Sekou.

“Tenemos que incorporar a nuestros vecinos para que nos ayuden a poner fin a la violencia armada. Necesitamos ver a nuestros jóvenes sentirse valorados”, puntualizó Sekou.

Los hechos violentos repuntaron en un 50% en estas primeras semanas de calor en comparación con el 2019. Tan solo el pasado domingo se contabilizaron 30 incidentes en los cinco condados, con 48 víctimas, 10 de ellas con desenlace fatal.

Minutos sangrientos

En las últimas horas se registraron tres tiroteos con cuatro víctimas en un lapso de 90 minutos en Brooklyn y El Bronx

El pasado jueves, a las 9:40 p.m., un hombre de 19 años recibió un disparo en la pierna en el 183 de la Avenida en East New York. Él está en una condición estable.

Luego a las 10:30 p.m., una señora de 60 años recibió un disparo en la rodilla, en frente del 270 del Boulevard Mother Gaston en Brownsville. Ella está en condición estable.

Y a las 11 p.m., dos hombres, ambos de 28 años, fueron baleados afuera de la 1117 de la Avenida St. Marks en Crown Heights. Uno recibió un disparo en la pierna y el otro en la espalda. Ambos están en franca recuperación.