Encuentra cabeza de lagarto en su plato de comida vegetariana

La mujer preparó una bolognesa veganas sin percatarse de que la salsa de tomate contenía la cabeza del animal

Polly Wheaton, de 47 años, fue al supermercado a comprar los ingredientes para cocinar una boloñesa vegana para sus gemelas, Isabelle y Megan, de 20 años.

Todo parecía ir bien, la receta salió estupenda y estaba todo muy rico, pero cuando Isabelle llegó a los últimos bocados en su plato, se horrorizó al encontrar lo que resultó ser la cabeza escamosa de un reptil en su comida.

La familia, originaria de Essex en el Reino Unido, cree que el animal proviene de un frasco de salsa o una lata de tomates del supermercado. La tienda donde lo compró, Lidl, ha pedido disculpas en un comunicado y ha puesto en marcha “una investigación exhaustiva”.

A pesar de todo, la mujer afirma que no volverá a comprar más en esa cadena de tiendas.

“Fue algo traumático, mi hija todavía no puede comer adecuadamente después de esto. No se trata de ser vegano, nadie quiere encontrar algo así en su comida, independientemente de que coman carne o no. Pero no comer animales hizo que fuera aún más repugnante para mi hija.

Siento que este producto debería haber sido retirado del mercado. El hecho de que hayamos encontrado un animal exótico en nuestra comida en medio de una pandemia mundial es impactante”, dijo la mujer según refleja The Mirror.

La madre también destacó la pobre respuesta del gigante alimenticio alemán, Lidl, que no se disculpó de inmediato.

“No he recibido ni una llamada de cortesía de Lidl para disculparse. He tenido que perseguirlos constantemente durante las últimas seis semanas, y todo lo que me han dicho es que su equipo de quejas aún lo está investigando. Creo que esto debería tener prioridad sobre alguien que se ha quejado de una lata mala de frijoles horneados o algo así”, explica la afectada.

Por estos motivos, dice que no volverá a comprar más ahí.

Un portavoz del supermercado alemán contestó a la afectada clienta:

“Sentimos mucho saber de este asunto y nos gustaría disculparnos sinceramente por cualquier molestia que esto pueda haber causado. Tras la consulta inicial del cliente, el caso se planteó de inmediato a nuestro equipo de Garantía de Calidad, que lanzó una investigación exhaustiva con nuestros proveedores.

En Lidl, nos enorgullecemos de contar con procedimientos exhaustivos para garantizar que nuestros productos sean de la mejor calidad posible para nuestros clientes.

Por lo tanto, estamos decepcionados de que estos altos estándares esperados no se hayan cumplido en esta ocasión.

Mantenemos al cliente actualizado sobre el progreso de esta investigación y, una vez concluido, compartiremos los resultados directamente”.

