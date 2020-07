Promueven la carrera de actuario: solo el 2% son latinos en EE.UU.

No la conocen y no tiene la red de apoyo que existe en otras comunidades

Si te gustan las matemáticas, eres hábil con los números y andas buscando una carrera estable que figure entre las diez mejores pagadas, tal vez pueda interesarte convertirte en actuario.

Se trata de una profesión de la que no se oye mucho hablar en la comunidad latina.

“Mucha gente la desconoce cuando hacen falta muchos actuarios latinos en Estados Unidos”, dice Adelaida Campos Valle, una inmigrante mexicana que llegó a este país en 2004 contratada como actuaria por Willis Towers Watson, una empresa en Los Ángeles en la que ya lleva 16 años.

Pero ¿qué hace un actuario?

“Es un estratega que resuelve problemas y prevé riesgos a futuro que pueden causar dificultades financieras, pérdidas e infortunios”, dice Adelaida.

Graduada en 1996 como actuaria, no ejerció de inmediato porque la misma Universidad Anáhuac de la que egresó en la ciudad de México, la contrató para recaudación de fondos y fortalecer la relación con los ex alumnos”.

Fue hasta 2004, cuando una compañía estadounidense la invitó a venir a trabajar a este país como actuaria, y después de hacer algunos exámenes para acreditarse, pudo finalmente desempeñarse en su profesión.

“Yo trabajo con compañías, dando asesorías en planes de pensiones para los empleados, pero hay actuarios en salud, seguros, riesgos y hasta en ataques cibernéticos”.

Al ver la falta tan grande de latinos, Adelaida junto con otros actuarios decidió crear la Asociación de Actuarios Latinos (OLA) para promover que más miembros de este grupo étnico sigan la carrera de actuaría.

“En Estados Unidos, el 18% de la población es latina, y menos del 2% de los actuarios son latinos”, dice Adelaida. Y añade que en las carreras conocidas por sus siglas en inglés como STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, solo el 9% son latinos”.

Ella considera que los latinos son buenos para las matemáticas, pero no vemos muchos porque la actuaría es una carrera desconocida para esta comunidad ya que no tienen familiares ni amigos actuarios.

“Para trabajar como actuario tienes que pasar más de diez exámenes muy difíciles con la Sociedad de Actuarios (Society of Actuaries), pero con uno o dos que apruebes, ya puedes conseguir empleo; y las propias empresas que te contratan, te apoyan con el costo y te dan días para estudiar porque es algo que les conviene”, dice.

Adelaida afirma que los dos primeros exámenes cuestan 250 dólares cada uno. Para el material de estudio se requieren otros 200 dólares, y entre 300 y 400 horas de estudio.

¿Qué se necesita para ser actuario?

“Estudiar la carrera de actuario o alguna relacionada con matemáticas e ingeniería”, dice la actuaria mexicana.

La Asociación de Actuarios Latinos apoya con becas para los materiales de estudio; y en ciertas situaciones, reembolsan el costo de los exámenes.

“Si reprueban, los animamos a volver a intentarlo; y los conectamos con gente que los pueda ayudar. Si fallan cuando están cerca de pasarlo, les reembolsamos el costo. También los ayudamos a conseguir trabajo”, precisa.

Para dar a conocer entre los latinos la carrera de actuario conocida en inglés como Bachelor Degree in Actuarial Sciencies, dice que han comenzado a ir a las preparatorias (secundarias) para hablar con estudiantes y padres.

“La estamos promoviendo porque es importante la diversidad en cualquier profesión. Los actuarios latinos pueden aportar diferentes ideas y servir mejor a su comunidad”, comenta.

Y dice que las empresas ya no traen actuarios de otros países como lo hacían en el pasado. “A mi me trajeron con una visa de trabajo, me ayudaron a hacerme residente y estoy en proceso de obtener mi ciudadanía; pero esas oportunidades, desafortunadamente ya no se dan hoy en día”.

¿Qué tanto gana un actuario?

Los sueldos empiezan entre 50,000 y 60,000 dólares al año; pero en promedio se gana 130,000 dólares, y pueden llegar hasta los 200,000 dólares dependiendo de la experiencia y especialización.

Adelaida dice que ser actuaria le ha dado muchas satisfacciones, y le ha permitido permanecer en su trabajo sin interrupciones aún en épocas de incertidumbre económica como la recesión de 2009, y ahora durante la pandemia del coronavirus.

“Gracias a que estudié para actuario pude venir a trabajar y ejercer mi carrera en Estados Unidos; y estén las cosas bien o mal, siempre tenemos trabajo”, asegura.

Las universidades que ofrecen la carrera de actuaría en California son: California Baptist University, California State University Fullerton, University of California Los Angeles (UCLA), University of California Santa Barbara (UCSB), y University of the Pacific.

Si necesitas más información, escríbe a: acampos@latinoactuaries.org. Puedes visitar la página: https://www.latinoactuaries.org