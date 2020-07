Tremenda transformación: ¿Cómo consiguió Jorge Masvidal, de UFC, bajar 20 libras en 6 días?

El peleador de raíces latinas, Jorge Masvidal, fue llamado como relevo para pelear contra Kamara Usman por el cinturón welter en UFC 251, luego de que Gilbert Burns, el rival original del nigeriano, dio positivo a la prueba del coronavirus.

Debido al poco tiempo de preparación que tuvo el norteamericano de padre cubano y madre peruana, tuvo que someterse a métodos realmente demandantes para bajar 20 lbs en menos de una semana. ¡Y lo logró! El peleador no quiso revelar qué hizo en concreto, pero por lo publicado en sus redes sociales y lo que declaró recientemente, se puede deducir que fue debido a que eliminó líquidos, quemó bastantes calorías con ejercicio, comió poco y, lo más sorprendente, se envolvió durante horas en toallas calientes, como parte de un proceso que el mismo llamó “The Resurrection”.

A post shared by Jorge Masvidal (@gamebredfighter) on Jul 10, 2020 at 6:21am PDT

View this post on Instagram

“Veinte libras en seis días. Eso es todo lo que voy a decir. Fue duro, pero lo hice”, declaró escuetamente el peleador nacido en Miami, en la conferencia de prensa tras el pesaje.

“Yo me aseguro que las cosas se hagan. Inicialmente estaba adolorido durante el corte de peso, pero ahora todo eso está atrás. Perdí peso, pero ya tengo líquidos dentro de mí, comida dentro de mí, por lo que pronto sólo será hora de festejar“, añadió.

A post shared by Jorge Masvidal (@gamebredfighter) on Jul 6, 2020 at 6:52pm PDT

View this post on Instagram

El método le funcionó tan bien, que pese a la creencia de los fanáticos de las artes marciales mixtas de que no daría el peso en la ceremonia celebrada ayer en Abu Dhabi, Masvidal todavía se dio el lujo de comer una pizza durante el vuelo que lo llevaría a su destino y pasar sin problemas por la báscula.

Jorge “Gamebred” Masvidal tiene un récord de 35 victorias y 13 derrotas, pero en los últimos dos años es cuando se dio a notar, tras participar en el programa televisivo “Exatlon” y hacer historia en UFC, al implantar el récord del nocaut más rápido en la historia de la empresa, tras conectar un rodillazo en el parental de su rival, Ben Askren, a los 5 segundos de combate.

ONE YEAR AGO.

🤬 @GamebredFighter gave us arguably the most iconic KO of all-time!#InAbuDhabi @VisitAbuDhabi #UFC251 pic.twitter.com/qkvIY5Y40k

— UFC (@ufc) July 6, 2020