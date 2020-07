Trump incumplió la ley al no usar mascarilla en Miami, aunque el alcalde recordó que era obligatorio

El presidente Donald Trump visitó el sur de la Florida para participar en una reunión con altos mandos del ejército de Estados Unidos y mantener un encuentro con exiliados cubanos y venezolanos.

El mandatario, sin embargo, hizo caso omiso a la normativa del condado de Miami-Dade, que obliga a llevar mascarilla en cualquier espacio público. Nada más bajar del avión en el aeropuerto de la ciudad, el jefe del ejecutivo se encontró precisamente con el alcalde Carlos Giménez, que días antes había dicho que si Trump vistiaba el sur de la Floria debería llevar mascarilla.

