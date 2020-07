Pide consejo desesperadamente para cambiar el nombre a su hija de 2 años

El cambio de nombre corresponde a una cuestión de identidad racial, supuestamente

Mientras que algunas personas eligen el nombre de sus bebés antes del nacimiento, otras esperan hasta dar a luz y tener al pequeño en los brazos para determinar el nombre que mejor les representa en el mundo.

Pero, ¿qué pasa si, unos días, semanas o años más adelante, empiezas a detestar el nombre que elegiste?

Una madre decidió plantear esta cuestión en el portal Mumsnet y así pedir consejo a los usuarios, después de revelar que lamenta el nombre que eligió para su niña pequeña.

Si bien una opción es cambiar su nombre legalmente, esta madre está buscando encontrar un lindo apodo que su hija pueda usar.

En su publicación admitió que nunca estuvo realmente feliz con el nombre que eligió, pero hasta ahora no se había decidido a cambiarlo.

Contó que a medida que pasó el tiempo se sintió menos contenta con su elección. Ahora, dos años después del nacimiento de su bebé, está pidiendo consejo a otros padres.

La niña se llama Clara y la mamá considera que necesita encontrar un nombre alternativo.

Entre las opciones que le dieron, se encuentran: Lally, Lara, Loretta, Claire, Coco y Carrie.

Los apodos que más apoyos recibieron fueron Coco y Carrie, aunque todas fueron buenas sugerencias y fueron bien recibidos por la desesperada madre, según inform The Mirror.

“Me gustan mucho Coco y Carrie, pero ¿no son un poco exagerados? ¿Qué pasa con Clarrie? Parece más obvio como un apodo para Clara, pero no creo que suene tan bien como Carrie …

Mi niña tiene un segundo nombre que me gusta (no quiero decir cuál es por miedo a que se reconozca), pero me preocupa que ahora sea demasiado mayor para cambiar y llamarla así. Un apodo o abreviatura sería lo mejor, porque ella seguiría siendo Clara en la escuela, etc. “.

Supuestamente, el deseo de cambiar de nombre responde a las circunstancias actuales de racismo y violencia policial. La familia, al ser afroamericana, no siente que Clara sea el mejor nombre a su hija. Creen que no representa bien a la niña ni a sus raíces.