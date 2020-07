Corte detiene intento de administración Trump en contra de las leyes santuario de San Francisco

La Corte de Apelaciones del Circuito 9 de Estados Unidos ha declarado este lunes que las leyes santuario de San Francisco, California cumplen con la ley federal y que las condiciones que la administración de Donald Trump quería imponer para el otorgamiento de ayuda de fondos federales son inconstitucionales.

“Estamos complacidos de que la corte ha reconocido nuevamente que las leyes y políticas de ciudad santuario de San Francisco cumplen con la ley federal”, dijo en un comunicado el Fiscal de la ciudad de San Francisco, Dennis Herrera.

This ruling today further validates what we already knew—the Trump administration’s attempt to bully SF into abandoning our values and complying with unjust immigration enforcement laws is unconstitutional.

This is an important victory for our city and our immigrant communities. https://t.co/Tk07tT4euG

— London Breed (@LondonBreed) July 13, 2020