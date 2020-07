Exempleadas ganan millonaria demanda tras acoso sexual en compañía de construcción en NY

Se creó un fondo para quienes experimentan estos tipos de ataques en el lugar de trabajo

Más de una decena de extrabajadoras de una compañía de construcción recibieron $1.5 millones de dólares luego de sufrir acoso sexual y represalias.

La Fiscal General del Estado de Nueva York Letitia James, anunció el lunes que 18 exempleadas de una empresa con base en Long Island fueron indemnizados con la millonaria cantidad y dio a conocer además que el acuerdo también establece un fondo para otros trabajadores que también experimentaron acoso sexual en la empresa.

Una investigación realizada a las compañías Trade Off, LLC y Trade Off Plus, LLC (colectivamente Trade Off) reveló un patrón de severo acoso sexual contra las empleadas durante al menos cuatro años y represalias contra muchas de estas trabajadoras cuando se quejaron del acoso.

“Todos los empleados merecen trabajar en un ambiente donde son valorados y respetados, y no están sujetos a acoso”, expresó James. “El acuerdo pondrá fin al trato deplorable e ilegal que Trade Off da a sus empleadas y proporcionará un alivio positivo a las valientes mujeres que se presentaron. Mi oficina sigue comprometida con la búsqueda de justicia en nombre de los trabajadores y con la exigencia de responsabilidad a los empleadores. El acoso sexual nunca será tolerado, ni en la construcción ni en ninguna otra industria”, agregó la funcionaria.

Esto marca el primer acuerdo de la Oficina de la Fiscal General sobre el acoso sexual en la industria de la construcción, que tiene un supuesto historial de mala conducta sexual y discriminación de género en su fuerza de trabajo.

La investigación de la OAG encontró que Trade Off, una compañía que proporciona mano de obra no sindicalizada y general en los sitios de construcción, se involucró en un severo acoso sexual y retaliación contra las trabajadoras que eran principalmente afroamericanas.

Las entrevistas realizadas con testigos y la revisión de pruebas documentales sustanciales revelaron que al menos dieciséis mujeres fueron acosadas debido a que Trade Off no evitó o respondió adecuadamente al acoso sexual en sus lugares de trabajo. Además, al menos doce trabajadoras fueron despedidas después de que se quejaran de acoso contra ellas mismas o sus compañeros de trabajo.

Gerentes protegieron a acosadores

Las víctimas denunciaron acoso quid-pro-quo por parte de los gerentes que exigían actos sexuales por pago y oportunidades de horas extras, acoso físico y verbal por parte de los empleados varones, y fotos y videos sexualmente explícitos enviados por los gerentes y otros trabajadores. Además, los gerentes de Trade Off no tomaron las medidas adecuadas en respuesta a las quejas, y de hecho protegieron repetidamente a los acosadores al no darles castigo.

Además de la compensación monetaria, como parte del acuerdo, Trade Off acordó emplear un monitor externo durante tres años, y creará una nueva y más completa política de acoso sexual sujeta a revisión por parte de la OAG, e informará regularmente sobre su implementación de políticas e investigación de cualquier queja futura de acoso sexual.

“Elogiamos el liderazgo de la Fiscal en la lucha contra el acoso y las represalias en la construcción”, dijo Robert Bonanza, Gerente de Negocios de Mason Tenders’ District Council del Greater New York y Long Island. “Lo más importante es que agradecemos a las exempleadas de Trade Off por su valentía al presentarse para exponer el horrible tratamiento que vivieron en el trabajo”.