Caos y desinformación en aeropuerto de Puerto Rico por requisitos de prueba de coronavirus a pasajeros

Muchos viajeros llegaron sin prueba en mano y sin haber llenado con anterioridad el formulario de información personal dispuesto bajo la orden ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico

Largas filas y desconocimiento. Lo anterior es lo que reinaba este miércoles en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, en Puerto Rico, en plena fecha de entrada en vigor de la orden ejecutiva que obliga a los pasajeros que llegan a presentar una prueba que descarte coronavirus o permanecer en cuarentena al menos hasta que se sometan a un examen en la isla caribeña.

Un recorrido del medio local Primera Hora reveló que muchos viajeros llegaban sin los resultados de las pruebas moleculares requeridas y sin haber llenado el formulario en el que deben detallar su información personal.

De acuerdo con las disposiciones locales, las personas que lleguen a la isla deben mostrar los resultados que confirmen que no están contagiados con COVID-19 para poder desplazarse libremente por el país.

De no hacerlo, serán enviados a una cuarentena obligatoria de 14 días, que sería vigilada por el Departamento de Salud vía mensaje de texto a través del programa SARA Alert.

Efectivos de la Guardia Nacional destacados encabezan los esfuerzos de rastreo en el aeródromo.

“A mí no me dijeron nada de eso”, dijo Wilkins Massa al referido diario cuando se le preguntó si permanecería encerrado en el hotel durante sus vacaciones en la Isla por no contar con una prueba molecular negativa.

Sin embargo, aceptó hacerse la prueba en el aeropuerto.

“A mí me dijeron que me la iban a hacer aquí ahora mismo, pero no me han dicho nada. En el avión estaban diciendo que los que iban a hacerse la prueba, que se la hagan”, agregó el hombre quien viajó con varios menores de edad. Se desconoce si a cada uno de los acompañantes de Massa también se les requirió someterse a la prueba.

El panorama podría complicarse con el pasar de las horas ya que el director de operaciones de Aerostar, Nelman Nevárez, precisó a Primera Hora que este miércoles arriben a la lista unos 5,000 pasajeros.

Otro detalle que complica los procedimientos es que algunas demarcaciones de Estados Unidos se toman más de cinco días en dar los resultados y la nueva orden ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez para regular la entrada, especifica que la prueba debe haberse realizado hasta un término de 72 horas antes de arribar al país.

A lo anterior, se suman los problemas por la escasez de las pruebas rápidas o serológicas en la Isla.

Justo en el momento en el que se refleja un alza considerable de contagios de COVID-19 en Puerto Rico y que trasciende que hay una escasez de reactivos para procesar las pruebas moleculares para diagnosticar la enfermedad, el Departamento de Salud confronta problemas de bajo inventario con las pruebas serológicas, según confirmó el ayudante general de la Guardia Nacional, José Reyes.

“De lo que hay escasez es de pruebas serológicas y el Departamento de Salud está en esas gestiones ”, respondió previamente el ayudante general de la Guardia Nacional, José Reyes, al mismo medio.

Sin embargo, el portavoz matizó sus declaraciones con el argumento de que se ha ido aumentando la cantidad de pruebas disponibles.

“El secretario (Lorenzo González) y el Departamento de Salud hizo un contrato con Quest de 50,000 pruebas y se aumentó a otras 100,000. A la fecha de esas 150,000 se han utilizado 58,353 entre todos los aeropuertos y las otras misiones que tiene la Guardia Nacional… así que tenemos pruebas moleculares y se puede continuar con esas pruebas”.

En vista de esta situación, las pruebas rápidas solo están disponibles para pasajeros que presentan síntomas de la enfermedad, según indicó el general de brigada Miguel Méndez, quien comanda el equipo de cernimiento en los puertos.

La limitación de pruebas para diagnosticar la enfermedad se reporta justo cuando Puerto Rico experimenta un alza en contagios con la cifra más alta de hospitalizaciones este martes, 206, desde el inicio de la emergencia por el virus en Puerto Rico.

El informe del Departamento de Salud más reciente se refiere a dos muertes adicionales, 137 casos confirmados y 107 casos probables adicionales.