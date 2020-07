Temor en Univision: Clarissa Molina tiene Covid-19 y días atrás estuvo en contacto con varias famosas 

Alejandra Espinoza, Ana Patricia Gámez, Francisca Lachapel y Migbelis Catellanos estuvieron con ella la semana pasada; hoy Lachapel entró en cuarentena por haber estado en contacto con Clarissa Molina

Clarissa Molina comunicó ayer a través de una transmisión en vivo con El Gordo y la Flaca que ha dado positiva a Covid-19. La dominicana aseguró que ella no ha sentido ningún síntoma. “No tengo ningún problema respiratorio, hago ejercicio”, dijo Clarissa. Pero era inevitable que el temor no se hiciera presente tanto en Raúl de Molina y Lili Estefan, conductores del famoso programa de Univision, amigos y compañeros de la joven reportera.

Raúl de Molina no solo reaccionó con angustia y preocupación por su joven amiga, sino también por sí mismo porque días atrás tuvo contacto con Clarissa. Y es que el problema radica en que la joven no sabe desde cuándo pudo haberse contagiado. “Me la hice el martes. Este sería mi séptimo día o no sé realmente desde cuándo estoy contagiada porque no he sentido ningún síntoma”.

El temor de Raúl de Molina también se ha hecho presente en el resto de talentos de la cadena hispana, sobre todo porque la semana pasada ésta tuvo contacto con sus amigas y colegas de Nuestras Belleza Latina. La ex reina de belleza se reunió con otras ganadoras para recordar las mejores anécdotas de su paso en el show.

Clarissa compartió esta grabación con: Alejandra Espinoza, Ana Patricia Gámez, Francisca Lachapel y Migbelis Catellanos. Medios aseguran que Espinoza ha dicho que en todo momento se cumplió con el distanciamiento social, justamente para evitar cualquier tipo de contagio.

Después de dar la noticia son muchos los que han mostrado su preocupación por la salud de Clarissa. Por todos los mensajes recibidos la dominicana hizo uso de Instagram para decir lo siguiente:

“Familia gracias por sus mensajes y buenos deseos. Me siento bien gracias a Dios, hasta ahora no tengo síntomas. 🙏🏼 Voy a repetir la prueba en un laboratorio y hacerla con un profesional, estaremos en contacto! Cuídense mucho por favor! 🙏🏼 Los quiero mucho!”.

Las celebridades amigas de la estrella de Univision también le han enviado sus mensajes de apoyo, entre ellos se puede leer el nombre de Julián Gil, un amigo muy querido del programa y la famosa cadena hispana.