Arrestan a mujer de 19 años por violar a niños de 5 y 9. Hecho fue captado en video

Autoridades en el estado de Washington arrestaron a una mujer por la presunta violación de dos niños de 5 y 9 años.

Miah R. López, de 19 años, fue acusada de dos cargos de violación en primer grado y de obstrucción al trabajo de un agente de las fuerzas de orden.

El arresto sucedió poco después de las 4:40 p.m. en la unidad residencial Spruce Street Apartments de Yakima.

La Policía de Yakima informó que un testigo de los hechos reportó que la mujer fue captada por una cámara de vigilancia mientras practicaba actos sexuales con los menores.

López intentó huir de la escena, pero un agente logra capturarla después de una corta persecución a pie. La mujer resistió el arresto agitando los brazos.

