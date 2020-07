Novio gasta más de $6,000 dólares de la boda en un juego para computadora

La adicción a videojuegos es, a veces, difícil de determinar, por eso esta novia en apuros pidió consejo en redes sociales

Una novia vivió una auténtica pesadilla cuando su prometido gastó todos sus ahorros en un juego y una computadora nuevos.

Era el dinero que tenían para costear parte de la ceremonia y su luna de miel.

Todo sucedió dos semanas antes del gran día.

“Creo que él ha olvidado por completo que incluso existo en su vida”, contó a The Mirror.

La joven, completamente devastada, decidió compartir su historia en redes para pedir consejo. Llevaban tiempo ahorrando y él lo gastó todo sin pensar en ella o en su futuro. Se sentía profundamente traicionada.

Según informa The Mirror, el mejor amigo del novio había comprado una nueva computadora, una muy potente para jugar a videojuegos. Eso es lo que motivó que su pareja también quisiera comprar una.

Una semana después, apareció el futuro esposo con todo el kit completo, la computadora junto con una nueva silla, mesa, teclado, ratón, auriculares y un conjunto de micrófonos, todos inalámbricos.

Ella dijo: “Esa noche, le pregunté cuánto le había costado todo y él, al principio, no quería decirme.

Cuando me dijó la cantidad me angustié muchísimo. Había gastado todos nuestros ahorros.

Tuvimos una gran discusión esa noche y lo regañé por malgastar tanto dinero, no solo era suyo, era también mi dinero y era para nuestra boda”.

Pero las cosas fueron de mal en peor.

Las semanas que siguieron a ese momento, él novio no le hizo mucho caso. Se la pasó todo el tiempo jugando a videojuegos.

“Han pasado aproximadamente dos semanas desde que compró la nueva computadora y, desde entonces, mi prometido no se ha levantado de su nueva silla. Ni siquiera me ha visto la cara”.

Solo me habla cuando tiene hambre, me llama y me dice que le traiga algo de comer o de beber”.

Lo llamo para ver televisión y él dice que está ocupado. Lo llamo para dormir juntos y no quiere, dice que dormirá más tarde“, contó al medio mencionado.

También contó que el patrón de sueño del hombre cambió por completo, ya que se pasaba la noche jugando y no se dormía hasta la mañana. Luego no se despertaba hasta las dos de la tarde.

La mujer se sentía muy sola, completamente ignorada. Tampoco sabía si es que él necesitaba ayuda realmente. Por eso pidió consejo en redes sociales.

Muchas personas le dijeron que rompiera con él y cancelara la boda. Otras personas compartieron su preocupación, ya que parecía tener adicción a los juegos y necesitaba ayuda.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) identifica el abuso de los videojuegos como un trastorno. A veces resulta complicado marcar el límite entre ser un jugador apasionado o estar enganchado.

Por eso, los expertos marcan cuatro señales que indican que llegó el momento de pedir ayuda. Son un síntoma de que algo no va bien y podría empezar a ir peor.

Dejar de lado relaciones sociales, familiares o de trabajo

Cuando el juego es lo primero y se antepone a la pareja, a salir con amigos o pasar tiempo con tu familia, hay un problem. Uno de los criterios diagnósticos para saber si alguien sufre de adicción a los videojuegos es determinar si, durante los últimos 12 meses, “ha dado cada vez más prioridad al juego sobre otros intereses y actividades de la vida diaria”.

No ser capaz de limitar el tiempo de juego

Se considera un problema cuando el usuario pierde control sobre sus impulsos y se deja llevar por el placer que le generan las hormonas que su cerebro está secretando mientras juega. Es capaz de ignorar el tiempo.

Jugar cuando deberías estar durmiendo

Sacrificar horas de sueño para poder jugar o cambiar los hábitos de sueño para amoldarlos al juego es un claro indicador de que hay cierto grado de adicción. No dormir afecta directamente a la salud física y mental y puede perjudicar al desempeño en el trabajo (más allá de estar cansado) o de las obligaciones familiares.

Continuar jugando a pesar de las consecuencias negativas que causa

Según Vladimir Poznyak, experto en consumo de sustancias y conductas adictivas de la OMS, una de las claves para diagnosticar la adicción a los videojuegos es determinar la incapacidad de dejar de jugar aún sabiendo las consecuencias negativas.

Cuando está afectando a tus relaciones personales, a tu trabajo o a tu salud física y mental y, aún así, sigues dándole prioridad y no eres capaz de dejar de jugar, eres adicto.