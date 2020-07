Miami lanzará una app para seguir a los contagiados y evitar más brotes

Nuevas herramientas están en línea en el condado de Miami-Dade para proporcionar más formas de ayudar a detener el aumento de los casos de coronavirus.

Hay una aplicación voluntaria de seguimiento de contactos en desarrollo. El alcalde del condado, Carlos Giménez, espera que esté listo para descargar en tres semanas.

“Me reuní con funcionarios en los condados de Broward y Palm Beach para disponer un plan regional de esta aplicación de rastreo, ya que muchos de los residentes de nuestro condado están entrecruzados en nuestros tres condados”, señaló el alcalde.

Hay un programa de encuestas voluntarias ahora en línea.

“Se les pide a los residentes que se hagan la prueba y luego se registren completando una breve encuesta para participar en el rastreo y así ayudar a la recuperación del condado en la crisis de la COVID-19”, comentó el político.

JUST IN: Miami-Dade Mayor Gimenez announces $14 million agreement to bring in additional 250 contact tracers as coronavirus cases surge.

Also said County is planning to launch app to help residents track virus hot spots. @CBSMiami pic.twitter.com/AakODXZ4Sh

— Brooke Shafer (@BrookeShaferTV) July 9, 2020