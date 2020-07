Conoce el restaurante más antiguo del mundo abierto desde hace 12 siglos, donde comieron Colón y Mozart

View this post on Instagram

Unsere Petrusstube ♥️ die rustikalen Möbel sind das Herzstück dieses Raumes & die liebevoll gestaltete Dekoration sorgt für heimeliges Ambiente 😍🌸 #restartgastro Ab dem 28. Mai ist die Petrusstube sowie unser Innenhof wieder für Euch geöffnet 🙌🏻🤗 #petrusstube #stpeter #wiröffnenwieder #restaurant #salzburg