A Mark Zuckerberg se le fue la mano con el protector solar y dispara burlas en todo el mundo

El CEO de Facebook fue comparado con personajes como el Joker

Una nueva foto de Mark Zuckerberg se volvió viral este domingo, ya que mostraba al CEO de Facebook navegando en su tabla de surf eléctrica en Hawái y con una gran cantidad de crema protectora en la cara, de acuerdo con MSN.

Naturalmente, no pasó mucho tiempo para que usuarios de internet de todo el mundo hicieran memes con la imagen. Por ejemplo, algunos compararon la cara blanca de Zuckerberg con la del villano de comics, el Jocker. Sobre todo, en la versión interpretada por el actor César Romero, ya que él hizo una escena en donde aparece surfeando.

Was trying to think of who Mark Zuckerberg surfing reminded me of & then it came to me pic.twitter.com/ybue3Prbkr — Tom Reagan’s Hat (@RufusTSuperfly) July 19, 2020

También hubo otras personas que compararon la cara blanca de Zuckerberg con el androide humanoide de Star Trek, llamado Data.

Mark Zuckerberg really keeps looking more like Data from Star Trek. pic.twitter.com/Eqtc1uLJ9b — ((Fitzy)) 🐝 (@TheFknLizrdKing) July 19, 2020

Otros dijeron que era como si estuvieran viendo al fantasma de la película Spirited Away.

No one has ever seen Mark Zuckerberg and the ghost from Spirited Away in the same room, just saying pic.twitter.com/RZ54gjcHJz — Brent Peabody (@brent_peabody) July 19, 2020

Como ves, ser uno de los hombres más ricos del mundo no te salvan de las bromas en internet.

