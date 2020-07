En topless, Sara Corrales luce su retaguardia, prometiendo una rutina de ejercicio

View this post on Instagram

Hoy la “Señora Patricia” nos hizo llorar! Que lindo es cuando eres bueno con la gente que te rodea y sientes su inmenso amor. ➡️➡️➡️ Menciona a esas gallinas 🐔🐔🐔 que aún les ha dado miedito o pereza de iniciar con nuestros entrenamientos! Échalos al agua aquí para que empiecen ya pues! Ehhhhh 🤨. Bonito día.