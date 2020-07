Ninel Conde llama psicópata a Giovanni Medina, pero él no se quedó callado

View this post on Instagram

“Amado hijo, jamás te abandoné. Cuando solo viste en la arena un par de pisadas eran las mías. Te llevaba en brazos” ❤️… No importa lo que digan de ti, lo importante es lo que El Señor ya dijo de ti. Cuando tienes una identidad definida nada te puede alejar de tu propósito.❤️🙏🏻