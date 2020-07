Chicago se compromete a resistir ante la “policía secreta” de Trump

CHICAGO, Illinois – El gobierno local y varios legisladores de Estados Unidos prometieron este martes resistirse al despliegue de la “policía secreta” del presidente Donald Trump en las calles de Chicago, calificando de “inconstitucional” y de “descarado abuso de poder” el plan del mandatario de enviar efectivos federales a varias ciudades.

El congresista federal Jesús “Chuy” García, demócrata por Illinois, rechazó este martes la presencia de agentes federales en Chicago, y dijo que junto a las autoridades locales resistirá esa medida.

“La democracia y la libertad están bajo ataque”, señaló en conferencia de prensa el legislador, quien advirtió al presidente que no intente seguir adelante con su plan “inconstitucional” de enviar fuerzas federales del orden para contener la violencia reciente.

En una reunión en la Casa Blanca este lunes con los líderes republicanos del Congreso, Trump propugnó el despliegue de tropas federales en Chicago, Nueva York, Filadelfia, Detroit, Baltimore y Oakland, como lo hizo recientemente en Portland (Oregon), para contrarrestar protestas contra el racismo y la violencia policial.

El mandatario se quejó de que esas ciudades están dirigidas por “demócratas liberales”, de “izquierda radical”, y dijo que no permitirá que se conviertan en un “desastre”.

“Me enoja y da rabia que la policía secreta usada en Portland pueda estar pronto en las calles de Chicago, deteniendo personas sin insignias, en vehículos sin identificación, de manera muy parecida a las tácticas usadas por líderes totalitarios que el presidente tanto admira”, dijo García.

Según el integrante de la Cámara de Representantes, el plan presidencial es inconstitucional y significa “una amenaza a la democracia y la seguridad pública” en momentos en que miles de personas mueren a diario en el país, “más que en las guerras de Corea y Vietnam”, debido a la pandemia de COVID-19.

Antes de Portland, agentes del Departamento de Seguridad Nacional fueron enviados a otras ciudades, incluyendo Washington D.C. y Seattle.

Para García, se trata de un “descarado abuso de poder”, con el cual el presidente intenta distraer la atención de su “manejo inepto de la pandemia” y su caída en las encuestas de intención de voto para la elección de noviembre, cuando su reelección será desafiada por el exvicepresidente demócrata Joe Biden.

“Nuestro mensaje es sencillo: sus tácticas y sus tropas no son bienvenidas en Chicago. No lo permitiremos, no mientras estemos aquí”, aseguró.

Por su parte, el senador Dick Durbin, demócrata por Illinois, pidió hoy en la Cámara alta que se apruebe una ley para bloquear los intentos de Trump de desplegar “fuerzas paramilitares” contra los ciudadanos.

“Si el presidente quiere realmente cooperar con los esfuerzos policiales, podemos encontrar una forma. Pero enviar una policía secreta en vehículos encubiertos para detener gente en las calles, no solamente es inaceptable sino además antiamericano”, declaró en un comunicado.

La misma resistencia expresó la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, también del Partido Demócrata, quien anunció el uso de todas las herramientas disponibles para evitar el envío de agentes del Departamento de Seguridad Nacional, incluyendo una demanda judicial. “No vamos a tener una tiranía en la ciudad de Chicago”, declaró en una entrevista por televisión.

“Nuestra democracia está en juego y no voy a permitir que nadie, aunque se llame presidente, despliegue ese tipo de tropas en nuestras calles”, afirmó.

Under no circumstances will I allow Donald Trump’s troops to come to Chicago and terrorize our residents.

— Mayor Lori Lightfoot (@chicagosmayor) July 21, 2020