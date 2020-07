Miles amanecieron sin luz: Con Ed teme apagón en Nueva York y pide bajar consumo eléctrico en ola de calor

Mientras Nueva York vive hoy su cuarto día seguido de calor extremo, Con Edison pide a algunos residentes, especialmente en el condado Queens, reducir su consumo de energía para evitar apagones masivos.

Las altas temperaturas amenazan con prolongarse por lo menos dos días más, hasta el jueves.

Con Ed anunció la solicitud anoche poco después de las 9 p.m., reportando que había bajado el voltaje en 8% en Western Queens como medida de precaución para proteger equipos y mantener el servicio mientras realizaban reparaciones.

A los clientes en el área específica se les pide que no usen electrodomésticos que consuman mucha energía como lavadoras, secadoras, microondas e incluso aires acondicionados, si no son necesarios por razones de salud.

La solicitud y la reducción de voltaje afectan a 116,300 clientes en los vecindarios de Glendale, Forest Hills, Forest Hills Gardens y Middle Village en Queens.

Esta mañana a las 6 a.m. había 1,356 clientes sin servicio en Queens, 733 en Brooklyn y 384 en El Bronx, según el mapa de interrupciones de Con Ed, citado por Pix11.

Se aconseja a los residentes que usen el portal de Con Ed para reportar cualquier interrupción nueva y verificar las actualizaciones en las restauraciones de servicio por cortes actuales. También pueden seguir sus cuentas en Twitter y Facebook para actualizaciones.

Las interrupciones son comunes en el verano por el uso de equipos de aire acondicionado. Hace un año, el 13 de julio, se produjo el último apagón masivo en la ciudad, afectando sólo Manhattan. Unos días después, el 17 de julio, hubo otro en Staten Island.

Las actualizaciones sobre el clima pueden consultarse aquí.

We are asking customers in certain neighborhoods in Queens to conserve energy while company crews repair equipment. We have also reduced voltage by 8 percent in the area as a precaution to protect equipment and maintain service as crews make repairs. https://t.co/w7TXXxXQyA

— Con Edison (@ConEdison) July 21, 2020