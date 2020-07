Revelan el plan original del show donde Rey Mysterio ‘perdió’ el ojo frente a Seth Rollins 

El pasado domingo, Rey Mysterio sufrió un aparatoso accidente en el Show del Terror frente a Seth Rollins, donde su ojo terminó lesionado.

Y según The Sun, Vince McMahon había eliminado los planes para el clímax del enfrentamiento. La WWE decidió llevar las cosas a otro nivel cuando anunciaron esta pelea hace varias semanas.

Y terminó como se pensó: con Rollins golpeando el ojo de Mysterio en la esquina de los escalones del ring.

Qué le meta una demanda Ww por daños y perjuicio a su salud.

