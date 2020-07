Un mujer de California gana un premio de $873 mil dólares en una máquina tragamonedas del aeropuerto de Las Vegas

Kaoru H. de Torrance, originaria de California, se sacó el premio gordo de $870,000 dólares en las máquinas tragamonedas instaladas en el Aeropuerto Internacional McCarran, en Las Vegas el pasado viernes.

Kaoru acababa de llegar al estado de Nevada cuando decidió apostar $5 dólares en una máquina que está ubicada en el pasillo “C” del aeropuerto, según informó Las Vegas Review-Journal.

Através de la cuenta de Twitter el aeropuerto McCarran compartió una imagen de la feliz ganadora junto a la máquina tragamonedas “La Rueda de la Fortuna 4D” que le hizo ganar $873,511 dólares.

BEST 👏 WEEKEND 👏 EVER 👏. Kaoru H. of Torrance, Calif., hit a $873,511 jackpot with a $5 bet on IGT’s Wheel of Fortune 4D penny slots in the C Concourse. Fun fact: The largest jackpot ever won at the airport was $3,961,585.14 in January 2005. pic.twitter.com/pbqqnsSIqO

— McCarran Airport (@LASairport) July 20, 2020