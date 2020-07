“Las compras navideñas serán diferentes”: Walmart anuncia que sus tiendas permanecerán cerradas el Día de Acción de Gracias

Walmart, el mayor minorista en Estados Unidos, anunció este martes que todas sus tiendas permanecerán cerradas el Día de Acción de Gracias.

Fue a través de un memorándum que John Furner, presidente y CEO de Walmart, anunció otro bono para los empleados debido a la pandemia de coronavirus, de manera adicional, las tiendas romperán la tradición y cerrarán este año durante el Black Friday, que marca el comienzo de la temporada de compras navideñas.

“Sabemos que las compras navideñas serán diferentes este año y manejaremos las ventas de manera diferente“, escribió Furner. “Nuestras mejores ideas vienen de nuestros socios y este año hemos decidido cerrar nuestras tiendas el próximo 26 de noviembre, el día de Acción de Gracias“.

Furner dijo que a idea de cerrar las tiendas durante el Día de Acción de Gracias fue sugerencia de uno de los empleados, Kevin Carlyle, que trabaja en la sucursal de Round Rock, Texas. “Sabemos que ha sido un año difícil y tú has dado un paso adelante. Queremos que disfrutes el día en casa con tus seres queridos”, escribió Furner.

For the third time this year, we’re showing our appreciation for associates by providing special cash bonuses totaling $428M. Walmart stores will also close Thanksgiving Day, so associates can spend the time with their friends and families. https://t.co/e56X2MFVXi pic.twitter.com/kMRpebw5K0

