Detienen a mujer que amenazó con repartir martillazos en calles de Nueva York

Una mujer fue detenida después de presuntamente usar un martillo como arma en las calles de Manhattan, según la policía y un testigo.

El incidente se desarrolló ayer justo antes de las 8:45 a.m., cuando se avisó a la policía de Nueva York sobre una mujer golpeando un poste de luz con un martillo en West 48th St, cerca de 8th Avenue.

Cuando los oficiales llegaron allí, la mujer huyó por la avenida, pero la policía la alcanzó en West 40th Street y 7th Avenue.

El video publicado en Twitter y luego retirado muestra a la mujer no identificada siendo atrapada en el pavimento por dos oficiales de NYPD, alegando que había atacado a personas con un martillo. Pero las imágenes no muestran ese supuesto ataque.

Los policías no pudieron confirmar si alguien fue atacado y no se han reportado heridos.

El testigo también publicó una foto de la supuesta arma en un charco.

La mujer, cuyo nombre no fue revelado, fue llevada al Hospital Bellevue para una evaluación psiquiátrica, informó New York Post.

— New York Post (@nypost) July 21, 2020

Cops chase down hammer-wielding woman in Midtown https://t.co/yAOQAGggly pic.twitter.com/KPGP73FSUE

This is the hammer @realDonaldTrump @BernardKerik pic.twitter.com/0mfeAGg5eu

— gsammz (@gsammz) July 21, 2020