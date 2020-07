Moda retro: los casetes están rompiendo récords de ventas en Reino Unido

El mercado de cintas de audio en Estados Unidos ha crecido más de un 35%

Esta es una prueba de que las generaciones jóvenes son tan nostálgicas como los Baby Boomers, las cifras demuestran que las ventas de cintas de casete están en aumento.

El mercado de cintas de audio en Estados Unidos ha crecido más de un 35% durante los últimos años con más de 219,000 cintas vendidas desde el 2018, según Los Angeles Times. Sin embargo, la cifras no son nada comparadas con el aumento se se ha visto en el Reino Unido, donde Official Charts reporta que las ventas se han más que duplicado en lo que va del año de 2020.

En los primeros seis meses del año los ingleses han comprado más de 65,000 cintas de casetes, lo que significa un aumento de un 103% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Se calcula que las ventas anuales en Reino Unido registran un promedio de 100,000 cintas por primera vez desde 2003.

Las cintas de casete fueron el segundo formato más popular en los últimos 50 años superado solo por la fidelidad que ofrecen los discos compactos o CDs. Los casetes gozaron de una amplia popularidad en los años 70, 80 y 90 a pesar que los ambientalistas señalan que una cantidad muy grande de ellos terminó en basureros y en el mar.

A pesar de la existencia de la música digital y plataformas, el sonido de la música que viene en cinta magnética está de vuelta.

Los gustos

Los nostálgicos de la música que generan los casetes prefieren la música pop y el rock y en la lista de los 20 artistas más vendidos en casete la mayoría fueron hechos por artistas blancos.

El Top 5

De los cantantes y grupos que encabezan la lista de los cinco más vendidos se encuentran 5 Seconds of Summer’s de CALM, seguido por Chromatica de Lady Gaga, The 1975’s Notes on a Conditional Form, Rare de Selena Gomez, y Future Nostalgia de Dua Lipa.

Cantantes como Ozzy Osborne ocupa la posición seis, The Strokes la número 13, y Tame Impala el lugar 17. Cabe destacar que algunos de los artistas más vendidos en el formato de casete tienen más de un año desde que fueron lanzados incluyendo A Brief Inquiry into Online Relationships de 1975 y Fine Line de Harry Styles.

Ya sea en formato de CD, vinilo, o casete, las ventas físicas de música se mantienen estables en los últimos años debido a la disminución de ventas de discos compactos y el resurgimiento de los discos de vinilo que el año pasado vendieron más que los CD por primera vez en 30 años a pesar que las tiendas de música continúen luchando ante la crisis del coronavirus.

Para conocer la lista completa de Top 20 de ventas de música en casete puedes revisar el sitio web de Official Charts.

