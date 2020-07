MIT desarrolla una nueva mascarilla lavable y tan efectiva como la N95

Cuando comenzó la pandemia de COVID-19 la escasez de mascarillas N95 presentó una situación de emergencia para los trabajadores de salud y quienes se encontraban en la primera línea para evitar contraer el virus de la COVID-19. Los trabajadores esenciales usaron una misma mascarilla desechables durante varias semanas e incluso algunos tuvieron que desinfectarlas para volver a ser reutilizadas.

Tres meses después la situación no es muy diferente a medida que nuevos casos de coronavirus se registran en estados como Florida y Texas donde los respiradores N95 continúan siendo escasos.

Ingenieros e investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y del Hospital Bringham and Women’s han creado un nuevo tipo de mascarilla que podría cambiar la historia. Se trata de un prototipo que funcionó también como el respirador N95 que logró impedir que las partículas que contienen el virus de la COVID-19 siguiera su paso.

MIT engineers designed an affordable, reusable face mask. The iMASC is a clear rubber mask that covers the nose and mouth, with a nose bridge and two nylon elastic straps that go around the head. The fit was based on the 3M 1860 respirator. pic.twitter.com/DEtcCDg6sQ

