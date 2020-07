Desmantelan banda que traficaba armas entre Nueva York y Virginia, liderada por mujer de Queens

Tres residentes de Queens y uno de Virginia han sido arrestados en relación con una operación de tráfico de armas en la que decenas de pistolas fueron compradas legalmente en Virginia, pero luego vendidas ilegalmente en ese condado de NYC.

El anuncio lo hizo ayer la fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz, en una conferencia de prensa donde se exhibieron 23 armas de fuego que fueron vendidas a un agente de policía encubierto de NYPD entre el 23 de septiembre del año pasado y el 28 de mayo.

Jessica Heyliger (35) de Jamaica (Queens) fue la principal supuesta vendedora de armas, con Laquan Benson (36) de Richmond (Virginia) como proveedor. Katz dijo que otros dos hombres no identificados enfrentan cargos como sospechosos de actuar como respaldo y vendedor.

Además de las armas, se alega que el grupo vendió cientos de rondas de municiones y más de 10 revistas de alta capacidad a ese oficial encubierto.

Heyliger, Benson y otro acusado enfrentan hasta 25 años tras las rejas si son declarados culpables de varios cargos que incluyen la venta criminal de un arma de fuego.

Katz cree que la banda sólo vendió las armas de fuego ilegales a ese oficial encubierto, informó NY1 News.

En tanto, la ciudad vive un auge en la violencia armada que ha sido criticado incluso desde la Casa Blanca, amenazando con una intervención federal.

The undercover @NYPDnews officer in this case is a courageous and dedicated public servant. The officer worked through the #COVID19 pandemic without missing a beat. We commend the officer on the valiant efforts.

Full press release: https://t.co/hfwGBJdFl3 pic.twitter.com/NXtlfL5zoO

— Queens District Attorney Katz (@QueensDAKatz) July 22, 2020