Gobernador Cuomo asegura a Trump que aún tiene el crimen bajo control en Nueva York

Después de que el mandatario Donald Trump sugiriera enviar oficiales federales a ciudades como NYC, en medio de protestas y un aumento de la violencia criminal, el gobernador Andrew Cuomo dijo que no es necesaria una acción federal.

El gobernador dijo ayer durante una conferencia telefónica que había hablado con el presidente el día anterior sobre los posibles agentes federales que serían enviados a NYC, y le dijo que él también está preocupado por el aumento del crimen, pero cree que el estado puede manejar la situación y que está listo para hacerlo, si es necesario.

Cuomo también dijo que si sentía que había una emergencia de seguridad pública en Nueva York que requeriría asistencia, la declararía y enviaría recursos adicionales para ayudar a NYPD, el mayor cuerpo policial del país y que acaba de recibir un recorte de fondos en medio de reformas legislativas y tensiones con la comunidad y el alcalde Bill de Blasio, enemigo verbal de Trump.

Horas después, Trump y su administración dijeron ayer que enviarán agentes federales de aplicación de la ley a varias ciudades, incluida Chicago, para combatir un auge en los delitos violentos.

El mandatario mencionó específicamente las estadísticas de delitos en la ciudad de Nueva York, pero ayer no dijo que intervendría en el área, como sí había afirmado el lunes, destacó Pix11.

Tras la muerte bajo custodia de George Floyd el 25 de mayo en Minneapolis, ha habido reformas, marchas y acciones individuales anti policiales en todo el país.

Cuomo y Trump acordaron que si el mandatario tuviese más preocupaciones sobre Nueva York, hablarían antes de tomar cualquier medida federal, reportó Pix11.

El alcalde De Blasio afirmó que los comentarios previos de Trump probablemente no eran serios, ya que lo que ha dicho anteriormente han sido “mentiras”. Sin embargo, agregó que la ciudad está preparada para emprender acciones legales para detenerlo y “lo golpearíamos en la corte”.

El comisionado de NYPD, Dermot Shea, también dijo ayer que la agencia no necesita ayuda de las autoridades federales para combatir un reciente aumento en los tiroteos.

NYC won't yet get 'surge' in federal authorities as Trump and Barr announce plan to combat violent crimehttps://t.co/XALf7h4KJd pic.twitter.com/ZXs9nxt2BG

— PIX11 News (@PIX11News) July 22, 2020