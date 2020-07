Golpean y queman casa de enfermero en Argentina por contagiarse de coronavirus

Dio positivo y se recuperó; sin embargo, sus vecinos no valoraron la labor que está haciendo

“Ya recuperados seguimos con la discriminación social, el rechazo de la sociedad. ¡Es una parte muy fuerte que nos afecta de manera psicológica directa o indirectamente!”, resumió Daniel Porro, indignado, desde su cuenta de Facebook.

El caso que conmociona a Neuquén, Argentina, tiene como protagonista a un enfermero que, tras recuperarse del coronavirus, volvió al frente de batalla. La mala noticia es que, pese a haber sido dado de alta, fue agredido por un grupo de vecinos que lo atacó por el solo hecho de haberse infectado. Además de ser golpeado, al hombre le incineraron la vivienda y le robaron pertenencias.

“Me decían que me fuera del barrio porque tenía coronavirus. No solo no tengo porque cumplí con el aislamiento, sino que me quemaron la casa y me robaron el auto”, contó Porro al medio LM Neuquén.

La situación de mayor gravedad ocurrió el jueves de la semana pasada, cuando el enfermero se vio obligado a abandonar su casa en el barrio Nueva Esperanza por las agresiones físicas a él y a su hogar. La discriminación y los ataques llevaban varios días atentando contra su tranquilidad.

El origen

El 19 de junio le informaron a Porro que su test había dado positivo para coronavirus. Finalmente, una ola de contagios en la clínica ADOS de Neuquén lo había alcanzado a él también, pero con el paso de los días, el enfermero superó la enfermedad y volvió a trabajar, según contó a los medios locales.

“Vete porque eres un caso positivo y te vamos a quemar la casa, no queremos gente como tú acá en el barrio”, relató que fueron las palabras de un vecino, quien además lo amenazaba con robarle el auto.

Finalmente, Daniel fue golpeado el jueves pasado de manera brutal por esta persona y algunas más. Por algunos minutos, la víctima perdió el conocimiento. Una vez en el hospital para ser atendido, le avisaron que le habían robado el vehículo y le habían prendido fuego la vivienda.

La investigación está ahora en manos de la Justicia. “El virus llevará a algunos, lamentablemente lo sabemos, pero la ignorancia de la sociedad nos va a llevar a todos”, reflexionó Porro en sus redes sociales.