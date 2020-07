Video: 3 heridos por auto que impactó restaurante extendido en calle en Nueva York

Un video de seguridad registró el momento en que una camioneta impactó una fila de mesas instaladas al aire libre en Brooklyn bajo las reglas de la distancia social, dejando a tres personas heridas.

Las imágenes fueron compartidas por ABC News.

Al menos un comensal, así como mesas y sillas, fueron arrojados al suelo cuando el vehículo se estrelló contra una barrera afuera del bar L’Wren en Sunset Park el martes por la noche. Tres personas resultaron heridas, pero sin gravedad.

La policía dijo que el conductor de 22 años había estado operando el vehículo sin licencia. Sólo le dieron una citación.

Para poder funcionar mientras se mantiene la prohibición de servir en espacios cerrados, aproximadamente 9 mil restaurantes de Nueva York han sido autorizados para sacar mesas a las aceras y el asfalto, cohabitando con peatones, ciclistas y vehículos con escaso margen de separación.

Los restaurantes deben colocar macetas de 6 pulgadas o barricadas para proporcionar un amortiguador entre los comensales y el tráfico, según la ley, pero no todos lo están haciendo y algunas calles son más peligrosas y/o angostas que otras.

A principios de mes, un conductor chocó contra la expansión de un restaurante ecuatoriano al aire libre en la avenida Roosevelt en Queens, hiriendo a cinco personas.

CAUGHT ON VIDEO: Jarring surveillance video shows an out-of-control vehicle plowing into an outdoor dining area in Brooklyn. Three people were hurt, but fortunately, their injuries were not serious. https://t.co/TkHVEi0GKL pic.twitter.com/HKSiaXEaoD

— Eyewitness News (@ABC7NY) July 22, 2020