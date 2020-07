Universal cancela su evento de Halloween en Hollywood y Orlando por la pandemia de coronavirus

MIAMI – Los parques temáticos de Universal Studios en las ciudades de Orlando (Florida) y Hollywood (California) cancelaron este viernes el evento anual “Horror Nights” que la compañía realiza durante la semana de Halloween debido a la pandemia de la COVID-19.

Esta cita, que comenzó en Florida en 1991, transforma los parques temáticos por completo para crear casas encantadas, espectáculos en vivo y atracciones terroríficas para que los visitantes vayan de noche y se metan de lleno en el espíritu de la Noche de Brujas.

La dirección de Universal tomó “la difícil decisión” de cancelar el evento este año para poder enfocarse “exclusivamente” en los visitantes que vienen de día y en las medidas de seguridad y protocolos sanitarios necesarios durante la pandemia del coronavirus.

Update from Universal Studios Hollywood on HHN 2020.

To receive email updates on next year's event, please sign up at https://t.co/sT3jWwcEL7 pic.twitter.com/k3xNISkdEP

— Horror Nights (@HorrorNights) July 24, 2020