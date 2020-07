Descubre el valor nutricional de los alimentos según su color

¿Sabías que los alimentos se dividen en colores? Los pigmentos no sólo son responsables de su color, aportan su poder nutricional y terapéutico

Los colores de los alimentos no sólo llenan de personalidad y vida la comida, nos hablan de sus nutrientes y composición. Lo cierto es que los seres humanos comemos por instinto y de manera natural cuando se trata de alimentarnos nos dejamos llevar por la apariencia y colores de los alimentos, es por ello que es normal que prefiramos los productos en tonalidades cálidas como el amarillo, naranja y rojo.

Diversos especialistas han comprobado que una alimentación equilibrada no sólo deberá basarse en la tradicional pirámide alimenticia para lograr un buen balance nutricional, también juega un papel clave tomar el cuenta el color de los alimentos que consumimos. El equilibrio y la sana nutrición vienen de incluir en la dieta diaria alimentos de cada grupo de colores, considerando versiones cocidas y crudas.

Hoy en día los alimentos se clasifican en cinco grupos según su color y resulta fascinante saber que cada uno aporta diferentes pigmentos que se relacionan directamente con su aporte en nutrientes fundamentales y bondades curativas para el organismo. De hecho el valor nutricional de los alimentos tiene todo que ver con sus colores.

Entre más variada sea la oferta de alimentos que ponemos en la mesa será mucho mejor. Es decir planear los menús abarcando todo el círculo cromático, es una de las mejores alternativas para garantizar los nutrientes esenciales que requiere el organismo para funcionar de manera correcta.

Lo cierto es que cada nutriente aporta bondades específicas para el cuerpo humano. Algunos se destacan por su grandioso poder antioxidante, otros por su riqueza mineral y vitamínica, existen maravillosas alternativas que brillan por su contenido en fibra y por supuesto otros que resultan el mejor aliado del sistema inmunológico.

Te invitamos a conocer los 5 grupos de alimentos por color, integrarlos de manera armoniosa en las comidas diarias es la clave para estar saludables, fuertes y llenos de energía.

Los alimentos según sus colores:

1. Alimentos color blanco: alicina y quercitina

Es importante comenzar mencionando que por el simple hecho de que un alimento sea blanco, esto no quiere decir que carezca de nutrientes. Este grupo de alimentos entre los que se destacan ejemplares de gran poder medicinal como es el caso del ajo, cebolla, puerro o la col, son una bomba de nutrientes. Aportan una larga lista de fitoquímicos como es el caso de las alicinas, antoxantinas e inulina, son sustancias de gran poder curativo que se relacionan con sus beneficios para mantener la presión arterial baja, fortalecen al sistema inmune y por lo tanto combaten enfermedades y son un gran alimento para las bacterias intestinales. Este grupo de alimentos también se relaciona con beneficios para mejorar la circulación sanguínea, por lo que son un gran aliado de la salud cardiovascular y también son depurativos, tienen efectos para eliminar la retención de líquidos. Por otra parte en el caso de vegetales como las papas, espárragos blancos, nabos y champiñones, contienen un antioxidante color marfil llamado quercitina que resulta un poderoso aliado para combatir a los radicales libres y retrasa el envejecimiento de las células.

2. Alimentos color rojo: licopeno

Probablemente el grupo de alimentos rojos sean de los más atractivos, su color vibrante nos llena de vida y activa el apetito. Una de las grandes bondades nutricionales de estos alimentos radica en su alto contenido en licopenos, sustancias antioxidantes que se relacionan con grandes beneficios para la salud cardiovascular y la circulación. A la vez son alimentos con un gran aporte en vitamina C, magnesio y fitoquímicos, también se relacionan con efectos positivos para el funcionamiento cognitivo en particular para mejorar la memoria. Lo mejor de todo es que existe una gran gama de opciones entre las que se encuentran frutas y vegetales de gran relevancia en la dieta diaria, como es el caso de las manzanas, fresas, granada, grosella, frambuesas, sandía, papaya, uvas y verduras básicas como el tomate, pimientos y los chiles.

3. Alimentos color morado: antocianina

Una de las grandes cualidades de los alimentos color morado y azul se debe a su excepcional aporte en antocianina, se trata de un potente antioxidante que no sólo es responsable de su peculiar color. Este pigmento es conocido como una sustancia de gran poder medicinal, ya que se relaciona con grandes propiedades anticancerígenas, antivirales que ayudan a combatir resfriados, infecciones y alergias y tienen un efecto sumamente beneficioso en la salud ocular. Se caracterizan también por ser la fuente de la eterna juventud, ya que su consumo se relaciona con virtudes para mejorar la salud de la piel, el cabello y también son un gran aliado para retrasar los efectos del envejecimiento. Se encuentran en alimentos como los arándanos, uvas, moras, ciruelas, remolacha, açai, berenjenas, algunos tipos de coles, remolachas, papas y cebollas moradas.

4. Alimentos amarillo y naranja: carotenos

Sin lugar a dudas los alimentos de color amarillo y naranja sobre salen de manera especial por su excepcional contenido en vitamina A y C, de hecho son fuentes inagotables de estas vitaminas que resultan un elemento esencial en la salud. Su poder antioxidante es inmenso y se relaciona con grandes beneficios para estimular al sistema inmunológico, prevenir enfermedades e infecciones y son imprescindibles para que se lleve a cabo la síntesis del colágeno y la absorción del hierro de manera correcta. Por otra parte se destacan por su alto contenido en betacarotenos que tienen la peculiaridad de proteger la piel, las articulaciones y al sistema óseo. Este grupo de alimentos se destaca por la mayoría de las frutas cítricas como las naranjas, toronjas, mandarinas y lima, también se encuentra en frutas de gran poder nutricional como el mango, piña, papaya, melocotón. Y en otras categorías como las zanahorias, la poderosa raíz de cúrcuma, calabaza, patatas, maíz y en algunos cereales como la avena y el centeno.

5. Alimentos color verde: clorofila y fibra

Cualquier verdura de color verde es sinónimo de salud. Las variantes en estás tonalidades sin importar su intensidad, se caracterizan por su aporte en clorofila, antioxidantes, fibra y una riqueza peculiar en minerales y vitaminas. Son muy valoradas por sus beneficios depurativos y en particular por su aporte en hierro, magnesio y ácido fólico. Su consumo se relaciona con cualidades para eliminar toxinas, retención de líquidos, depurar el hígado y gracias a su alto contenido en fibra se asocian con grandiosos beneficios digestivos, sobre todo cuando se trata de combatir el estreñimiento.

Se destacan por su aporte en luteína y xeaxantina, sustancias que se relacionan con un efecto protector frente a una larga lista de condiciones como es el caso de padecimientos cardiovasculares, problemas de diabetes y condiciones oftalmológicas. Los alimentos de color verde se encuentran de manera abundante en la naturaleza, como es el caso del kiwi, uvas verdes, aguacate, espinacas, acelgas, alcachofas, guisantes, brócoli, lechugas, kale, aloe vera, perejil, pistachos, cilantro, alfalfa, limones, espárragos verdes y una larga lista.