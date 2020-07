Piensa que le salió un gran moretón y en realidad era un cáncer muy peligroso

Un policía inglés hacía mucho ejercicio y pensó que era un golpe sin imaginarse de lo que en realidad se trataba

John Haywood es un inspector en jefe de la Policía del condado de Gran Mánchester, en Reino Unido, y hace un año, la vida le cambió por completo al descubrirse lo que parecía ser un hematoma o moretón y que terminó siendo algo peor.

Resulta ser que Haywood, de 46 años, se descubrió una mancha en uno de sus tobillos, que parecía ser un golpe, por lo que no le prestó mucha importancia pues solía correr y montar en bicicleta y creyó que podía ser un vaso capilar reventado.

Fwd: Were asking those who served their community as a Police Officer to join the challenge of posting a pic of yourself in uniform. A pic, no description. Goal is to flood with positive photos instead of negativity. Copy the text to your timeline,and look at some great memories pic.twitter.com/MbWpGpIJyq — John Haywood (@haywoodgmp) April 4, 2020

Al principio, el moretón se veía del tamaño de una moneda; sin embargo, conforme avanzaron las semanas este no desapareció y al contrario, se hizo más y más grande. 6 meses después, el policía decidió acudir con un dermatólogo para tratarlo.

‘It wasn’t sore or raised or itchy, it just looked like a bruise or maybe a burst capillary’ https://t.co/4ACMkoz06W — Metro Lifestyle (@MetroUK_Life) July 23, 2020

Tras varios análisis y luego de practicarle una biopsia, el médico le indicó que ese moretón era un sarcoma, un tumor propio de los tejidos blandos (músculos, tendones, vasos sanguíneos, tejido adiposo) cuya forma maligna es agresiva.

#WorldCancerDay & heading for surgery again shortly. Guess where they’re operating 🤔 ⬇️hoping for clear margins this time 🤞🏻🤞🏻 grateful for all the support and messages 🙏🏻 #letsdothis 👊🏻 pic.twitter.com/Djg72AeWMJ — John Haywood (@haywoodgmp) February 4, 2020

La situación no paró ahí pues al siguiente mes le fue detectado otro tipo de cáncer llamado linfoma, el cual afecta a las células sanguíneas asociadas al sistema inmunitario.

John tuvo que dejar su trabajo de forma temporal para someterse a dos cirugías, así como a quimioterapias para tratar ambas enfermedades; por fortuna, a los 3 meses recibió la buena noticia de que ambos había surtido efecto aunque ahora deberá seguir luchando para vencer al sarcoma.

El policía decidió mantener su estilo de vida tal y como lo llevaba antes de la enfermedad y también, comparte su día a día en Twitter para alentar a personas que están batallando como él contra el cáncer.