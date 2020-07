Jugadores de Mazatlán FC se fueron de fiesta clandestina y podrían tener COVID-19

Los jugadores se habrían ido a un antro de Guadalajara sin el permiso del club

Después de cuatro meses de ausencia, el balón volvió a rodar en las canchas de México con el inicio del Guard1anes 2020 de la Liga MX. Sin embargo, en el regreso del futbol mexicano, los clubes reportaron varios casos de jugadores contagiados de coronavirus y algunos de ellos no han seguido las medidas correctas de distanciamiento social.

De acuerdo a informes de El Francotirador, columnista de Récord, el Mazatlán FC, nuevo equipo del fútbol mexicano, tendría varios jugadores contagiados de coronavirus que se fueron de fiesta clandestinamente cuando se jugaba la Copa GNP por México en Guadalajara.

La información más 🔥 la tiene el @franco_record 👉Clubes 'maquillan' cifras de contagios 👉Regaño por el balconeo de síntomas 👉Ya trabajan con la Chofis 👉La fiesta tapatía del Mazatlán 👉Se recuperan en América 👉Desesperados en la Liga MX https://t.co/bb2YhkaIDz pic.twitter.com/VbJwryB4F6 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) July 28, 2020

“Aunque el club sinaloense avisó que sólo tiene un positivo oficial, el fin de semana se llenó de reportes de otros colegas sobre más de 10 contagios en el plantel morado.

No me sorprendería. Resulta que durante la pretemporada en la Copita por México, cuando se concentraron en Guadalajara, jugadores del ‘Maza’ hicieron de las suyas para romper la contingencia. En Guadalajara hay ciertos lugares que no están abiertos para todo público, pero sí para ‘gente especial’ como ‘El Clandestino’, un antro que es de los mejores lugares nocturnos de la ciudad.

Resulta que mis compadres mazatlecos fueron a conocer el lugar, pasaron lista en el antro: El Mono Osuna, Martín Rodríguez, Chispa Velarde, Quick Mendoza y Chino Millar, más un par de personas del staff del equipo de Sinaloa. ¿Con medidas sanitarias? ¿Tú qué crees? Y no fueron una única vez. Resulta que la directiva se enteró después de las trasnochadas y les llamó la atención, pero ya no lo hicieron público”, escribió el columnista.

En su debut en la Liga MX, Mazatlán FC perdió por marcador de 1-4 en su estadio.