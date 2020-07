Luisito Comunica le contesta a Paco Memo por burlarse de él

Paco Memo se burló del comunicador cuando fue cuestionado sobre su parecido físico

Después que el portero del América, Guillermo Ochoa se burlara del influencer conocido como Luisito Comunica, al decir que que era un desconocido y más improperios, el vlogger le contestó al arquero azulcrema.

Durante una entrevista, Paco Memo se burló del comunicador cuando fue cuestionado sobre el parecido físico que los fanáticos encuentran entre ellos y respondió: “¿Quién es Luisito Comunica?”

“Ya voy para un año que estoy viviendo acá en México. Estando fuera me decían ‘Luisito Comunica’ y yo decía ‘chinga, este wey ¿quién es?’. No me chinguen, yo sí le meto al gym, yo sí como bien. Ya que vi a Luisito dije ‘no, cabrones’”, fueron la palabras textuales de Paco Memo.

Horas más tarde, Luisito Comunica desde su cuenta de Instagram donde tiene 20.2 millones, mientras que Paco Memo tiene 2.3 millones, contestó las burlas de Ochoa: “Oigan que raro lo de Memo Ochoa. ¿Vieron eso?, no sé por qué opina así de mí. Ni nos conocemos, no sé si es su manera de bromear o si le choca mucho que le digan que nos parecemos“.

El influencer agregó “no sé si desquitó de un mal día ahí o si tiene algo en contra de mí. No entiendo, pero Memo, yo te mando mis mejores vibras, que sigas teniendo muchos éxitos, carnal. Lo mejor de mí para ti”.

Posteriormente el arquero mundialista contestó con un tuit que todo fue broma y no tenía ningún problema personal contra Luisito y le pidió que no se enganchara.

