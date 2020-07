Del ring a la escuela: Jorge “Travieso” Arce anunció que volverá a estudiar

El excampeón quiere terminar la educación media superior y estudiar la licenciatura en derecho

Nunca es tarde para lograr las metas y una del excampeón mundial Jorge Arce es retomar su formación académica, por lo que anunció mediante redes sociales que volverá a los estudios.

A través de un mensaje en Twitter, el exboxeador, quien tiene un nuevo compromiso para una pelea de exhibición contra Julio César Chávez, a realizarse el próximo 25 de septiembre, mencionó que se mudará a la ciudad de Hermosillo, Sonora, con el objetivo de estudiar, superarse y ser un gran ejemplo para sus hijos.

“Buenas tardes mi raza, para informarles que en los próximos días me voy a vivir a Hermosillo. Voy a entrar a estudiar, este coronavirus me hizo reflexionar, quiero poner el ejemplo a mis hijos de que nunca es tarde para superarte y ser mejor”.

Aunque en México aún se desconoce cómo será el regreso a clases para el próximo ciclo escolar, ya que la pandemia tiene a las instituciones académicas en medio de una gran incertidumbre, lo que sí sabemos es que el “Travieso” quiere terminar la educación media superior y, posteriormente, estudiar la licenciatura en derecho.

“Voy a terminar la prepa en caliente y luego una carrera, luego maestría y diplomado; voy por todas las canicas”, mencionó Arce en uno de los comentarios sobre su misma publicación.

“Me gusta como el expresidente Calderon, derecho y con hielos. Perdón, me perdí, pensé otra cosa. Me gustaría estudiar Lic. en Derecho”, bromeó. “Ya en buen plan me gusta derecho, se me hace muy interesante conocer muy bien las leyes” agregó.

