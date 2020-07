La economía de EE.UU. se desploma 32.9% en el segundo trimestre

Si alguna vez se ha necesitado usar la palabra “brutal” fue el jueves a primera hora de la mañana. Brutal es el desplome de la actividad económica y la contracción económica de EEUU en el segundo trimestre del año, la peor en la historia.

El PIB del país se desplomó un 9.5% en el segundo trimestre del año, según cifras del departamento de Comercio. Presentado el porcentaje en su fórmula anualizada, que es como normalmente se hace, la contracción fue de nada menos que un 32.9%.

El consumo personal, el gran motor económico del país, cayó un 34.6%. La inversión privada se desplomó un 49%.

Bill McBride de Bankrate explicaba a primeras horas de la mañana estos porcentajes. “La economía no se contrajo un 32.9% en el segundo trimestre sino un 9.5%. Es épicamente malo y si continuara en esa tendencia se contraería ese 32.9%”.

En el trimestre anterior, los tres primeros meses del año, la contracción anualizada fue del 5%. En el segundo trimestre y de forma totalmente inusual por la rapidez del análisis se decretó que EEUU estaba en una recesión, una decisión que ahora parece inapelable.

Los analistas de Oxford Economics explicaban en su primer análisis de la mañana que esta contracción es la tercera más abrupta contando con las del siglo pasado durante la desmovilización de la II Guerra Mundial y la Gran Depresión de los años treinta.

Estos economistas hacen notar que además de la magnitud de la caída, es importante recordar la velocidad con la que se ha producido. “La caída real del PIB ha sido 2.5 veces mayor que durante la crisis financiera de 2008-09 pero además ha ocurrido en dos meses y no 18 como entonces”.

Desempleo al alza

Mientras se hacían públicas las cifras que recogían la actividad económica de abril y junio, se veía con preocupación cómo datos más actualizados siguen pintando un cuadro preocupante de tenaz crisis. La semana que acabó el 25 de julio 1,434,000 de trabajadores solicitaron por primera vez el seguro de desempleo, 16,000 más que la semana anterior.

Las cifras del departamento de Trabajo apuntan a que además en esa misma semana 829,700 personas que normalmente no tienen este seguro de desempleo, freelancers y autoempleados, también solicitaron estas ayudas que se han expandido durante la pandemia. En total hay 17.058 millones de personas que mantienen su seguro de desempleo al menos durante las dos últimas semanas.

No solo es que estas sigan por encima del millón por 19 semanas consecutivas, sino que además esta es la segunda semana seguida en la que en vez de disminuir, suben.

Aproximadamente a la misma hora en la que se empezaban a digerir las noticias económicas más graves de los últimos años el presidente tuiteó que las elecciones van a ser fraudulentas por el voto por correo. Donald Trump insistió a raíz de esta especulación, que lleva meses manteniendo según su popularidad se va mermando, que las elecciones deben retrasarse.

Es algo que él no puede decretar porque no se lo permite la Constitución pero mantiene su línea de deslegitimizar las elecciones.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020