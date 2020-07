Sin pudor y sin ropa interior, Kany García luce su cuerpo usando tan sólo un pequeño top

View this post on Instagram

Nunca seré "el poder de la semana" ni la "hawaiian tropic" brindo por mis celulitis, mis estrias, mi imperfecciòn y mis ganas de aceptarme y amarme! alzo la 🍸por mi esfuerzo de andar saludable, por intentar ser fiel a mi misma!!!aca ando a lo @vigorizante pa festejar mi perfecta humanidad! Salù! #amate