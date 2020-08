Boricuas de NYC de acuerdo con cuarentena para quienes lleguen de la isla por el COVID-19

Apoyan el anuncio del gobernador Cuomo de incluir a Puerto Rico en la lista de regiones de procedencia a las que se les exigirá estar en cuarentena cuando vengan a la ciudad y el estado

Wanda Jackson dejó su natal Puerto Rico en el 2017 cuando el huracán María destruyó gran parte de la Isla del Encanto, y aunque confiesa que tiene muchos deseos de volver a ver pronto a su familia en la región de Caguas, es consciente que debido a la pandemia del COVID-19, por ahora lo más sensato es que ella no viaje y que sus parientes tampoco vengan a la Gran Manzana.

Ese es el sentir que defiende la boricua de East Harlem, quien tras conocer la decisión del gobernador Andrew Cuomo, de incluir a Puerto Rico en la lista de regiones de procedencia que deberán permanecer en cuarentena cuando pisen suelo neoyorquino, manifestó su apoyo total. Los contagios en la isla se han disparado en los últimos días, con un total de 16,572 casos confirmados y 214 muertes.

“Sé que es duro, más cuando hemos sido gente que ha pasado por muchas dificultades, pero ahora que los casos de COVID están aumentando en la isla, y que aquí en Nueva York hemos logrado mantener abajo, después de pasar por el infierno que pasamos, sería muy estúpido e insensato lamentarnos ahora porque nos piden que si venimos de la isla nos mantengamos encerrados 14 días”, dijo la madre de familia. “Es lo correcto, es lo que hay que hacer y es un asunto de responsabilidad“.

La también boricua Gloria Rondón, quien vive hace mucho tiempo en la Gran Manzana, comparte la misma visión, y destacó que desde que estalló la pandemia del coronavirus, ya no se puede pensar de manera individual.

“Estoy de acuerdo con que la gente que viene de Puerto Rico se meta en cuarentena. No podemos arriesgar lo que ya logramos acá”, dijo la caribeña, al tiempo que envió un mensaje a sus paisanos. “Yo le pido a la gente de allá que si no es un asunto de urgencia, por ahora mejor no vengan, y si lo hacen, que sean responsables, porque si alguien trae el virus aquí y andan por ahí como cosa loca, pueden contagiar a muchas personas y algunos pueden hasta morirse”.

Piden medidas más estrictas

Rafael Rodríguez, quien es un adulto mayor, estuvo en la misma línea de opinión y dijo que incluso debería haber medidas más estrictas por parte de las autoridades de salud de Nueva York para rastrear a quienes arriben en la ciudad desde Puerto Rico para garantizar que no sean foco de contagios.

“El problema es que el Gobernador puede decir que se pongan en cuarentena, pero mucha gente no va a hacer caso, entonces deberían asegurar que si vienen aquí se encierren, pero más que eso deberían tener conciencia de los efectos que tiene si no obedecen”, dijo el puertorriqueño. “Deben pensar en gente como yo, que estamos en mayor riesgo si algo pasa”.

Antonio Ureña, quien ha optado por usar un tapabocas con la bandera de Puerto Rico, también apoyó la medida de incluir a la isla en la lista requerida para estar en cuarentena.

“Tenemos que cuidarnos unos a los otros y si los contagios allá están subiendo, tenemos que tomar medidas aquí para frenarlo. No se trata de cerrarles las puertas, pero sí hacer que cuando lleguen se protejan y nos protejan”, dijo el isleño.

Los negocios del que fuera el gran bastión de la comunidad puertorriqueña en Manhattan, El Barrio, van por el mismo pensamiento y piden a los viajeros que tengan prudencia y a las autoridades que diseñen un plan de seguimiento más específico.

“Aquí estamos empezando a salir adelante en medio de esta situación tan difícil, pero creo que lo que deberían hacer es que cuando alguien venga de allá, lo pongan en un hotel por 14 días y vigilen si tiene el virus o no. O tal vez que les hagan el test a todos a la entrada para estar más seguros”, dijo la trabajadora mexicana de la Panadería Paco.

José Londoño se mostró más pesimista y mientras se subía al carro con varios de sus familiares que recién llegaron de Puerto Rico la semana pasada, dijo que el anuncio de Cuomo no tendrá efectos reales.

“La gente no va a seguir lo que dice el Gobernador, deberían, pero no lo van a hacer, pues por ejemplo mis primos y tíos llegaron de vacaciones por siete días y no se van a quedar encerrados. Hemos estado saliendo a andar, con cuidado, pero saliendo”, mencionó el boricua.

“Están en juego la salud y la vida”

Wanda Salaman, presidenta de la organización Madres en Movimiento, también levantó su voz para apoyar la medida de Cuomo, y urgió a su gente a tomar los riesgos en serio.

“El que quiere a su familia tiene que protegerla. En estos tiempos no podemos darnos el lujo de pasar por alto las normas, porque están en juego la salud y la vida”, dijo la activista boricua. “Estoy de acuerdo con que la gente que venga haga la cuarentena, pero realmente no creo que la mayoría lo cumpla. Es una cosa que depende de cada uno y deben pensar en la gente que aman”.

El anuncio de incluir a Puerto Rico en la lista de regiones a las que se les pide hacer la cuarentena cuando lleguen a Nueva York, fue hecho por Cuomo el martes.

“Nuestro trabajo es asegurarnos de que estamos haciendo todo lo posible para controlar el COVID con lo que estamos haciendo, y anticipar posibles problemas futuros que puedan surgir”, aseguró el mandatario estatal.

“Sobre la situación en todo el país, todavía es muy mala y hay más estados que han excedido nuestro umbral de cuarentena. Illinois, Kentucky, Minnesota, Washington DC ahora se agregan a la lista. Puerto Rico también se agrega a la lista. Entonces, eso significa que ahora tenemos 34 estados, D.C. y Puerto Rico que están en la lista de cuarentena”.

Datos del COVID-19 en Puerto Rico: